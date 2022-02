Depuis quelques mois, la crise de l’énergie fait couler beaucoup d’encre. Experts, politiques et surtout consommateurs sont dans l’œil du cyclone et les mois à venir n’augurent rien de bon, même avec les mesures prises lundi par le gouvernement fédéral. Et les fournisseurs dans tout cela ? Rencontre avec Thomas Coune, le CEO de Mega.