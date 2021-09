C’est un sujet qui alimente les conversations depuis quelques semaines et qui inquiète tous les ménages en Belgique : la facture énergétique ne cesse d’augmenter. Selon le dernier rapport de la Creg, le régulateur fédéral de l’énergie, on parle de plus 95 % pour le gaz, et plus 24,6 % pour l’électricité. L’impact est donc fort et direct pour ceux qui possèdent un contrat aux tarifs variables, et ne va pas tarder à se faire sentir pour ceux qui vont devoir signer un nouveau contrat dans les semaines à venir.

Mais comment expliquer une telle hausse des prix ? Plusieurs éléments sur lesquels les fournisseurs belges n’ont pas d’emprise entrent en ligne de compte. Premièrement, les exportations de gaz venues de Russie ou de Norvège ou diminué ces derniers mois. Et qui dit baisse de l’offre pour une même demande dit inévitablement hausse des prix. Ensuite, le printemps et l’été plus frais que les précédents ont mis à mal les réserves des fournisseurs qui ont donc dû racheter de l’énergie plus chère. Le rebond économique après plusieurs mois de confinement a aussi un impact sur les prix, après une forte baisse au printemps 2020. Enfin, les pays exportateurs sont soumis à de nouvelles taxes sur les émissions de CO2, avec un impact sur la facture finale.

Tout cela fait que la situation devient préoccupante, comme le souligne Damien Ernst, professeur à l’Université de Liège.