Tous les automobilistes l’auront remarqué, les prix de l’essence et du diesel (dans une moindre mesure) sont repartis à la hausse ces dernières semaines.

Par rapport au mois de février, on doit compter entre 15 et 20 cents de plus par litre, soit une dizaine d’euros par plein pour un réservoir de 60 litres. Ainsi, la 95 est passée d’un prix moyen de 1,40 euro en février pour un prix du jour de 1,56 euro. Pour la 98, on passe de 1,47 euro à 1,64 euro. Seul le diesel conserve un prix stable avec un passage sur la même période de 1,52 à 1,55 euro.