Quand on parle d’énergie renouvelable et d’énergie verte, on oublie souvent le bois, et surtout le bois belge. Nos forêts (surtout wallonnes) regorgent de ce bien rare, avec une industrie qui en vit depuis de longues années. Entretien avec Benoît Helsemans et Pierre Martin, président et secrétaire de la FEBHEL.

Se chauffer au bois, c’est plutôt vu comme un supplément, voire un gadget par certains. Sans parler de l’idée de déforestation si on devait se chauffer à grande échelle par ce moyen. Peut-on parler de stéréotypes ?

"Tout à fait. Il y a une multitude de possibilités de chauffage, voire de production d’énergie avec le bois. On pense toujours aux éoliennes et aux panneaux solaires quand on parle d’énergie verte, mais elles ne règlent pas le problème du chauffage. Et dans un monde où il faut se défaire de cette dépendance aux énergies fossiles, le bois a un rôle à jouer. Et en ce qui concerne la déforestation, il n’y a aucune inquiétude à avoir. Les forêts sont gérées de manière très stricte en Belgique et on ne peut pas faire ce qu’on veut. De plus, le chauffage au bois nouvelle génération utilise les déchets produits par d’autres industries du bois, comme la production de meubles."

Vous voulez dire que cette ressource existe déjà, sans être utilisée.

(...)