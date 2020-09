Le gaz naturel n’a pas usurpé sa réputation d’énergie verte. En effet, il produit 25 à 50% de gaz à effet de serre de moins que les autres énergies fossiles, très peu d’oxyde d’azote et aucun autre polluant. Il n'émet pas de poussière, de suie, de métaux lourds ni de déchets.

Certains parlent même de « l’énergie de demain » en l’évoquant.

Le gaz naturel, un partenaire des objectifs climatiques

D'ici 2050, l'Europe vise une réduction de 95% de ses émissions de gaz à effet de serre. Mais actuellement, seulement 12% de l'énergie belge provient des énergies renouvelables, solaire ou éolienne. A elle seule, l’énergie verte ne peut donc permettre d’atteindre ces objectifs. Heureusement, le gaz naturel lui-même devient de plus en plus écologique via notamment son transport : « Pas besoin de camion-citerne pour amener le combustible jusqu’aux logements puisqu’il transite via des canalisations souterraines. » Il offre en plus de nombreuses solutions durables, en association avec d'autres sources d'énergie (panneaux solaires, pompes à chaleur ou systèmes de micro-cogénération, par exemple).

La chaudière au gaz naturel : une aubaine ?

Saviez-vous que les chaudières et les appareils hybrides au gaz naturel combinés à l'énergie renouvelable pouvaient réduire de moitié les émissions de CO2 ? Une bonne raison de succomber à ce type d’installation, à plus forte raison que si vous remplacez votre ancienne chaudière au gaz naturel (datant d'avant 2000) par une nouvelle chaudière au gaz naturel, vous avez droit à une prime de 500 € de gas.be. Si votre ancien système de chauffage utilisait une autre énergie que le gaz naturel et que vous le remplacez par une chaudière au gaz naturel, vous avez droit à une prime de 400 € chez ORES ou RESA.

Avec le gaz naturel, vous bénéficiez en outre d’un paiement étalé sur toute l’année qui couvre ce que vous consommez réellement. Le gaz naturel s’adapte donc à votre situation sans devoir anticiper, stocker, etc.

De plus, les chaudières au gaz naturel offrent une longue durée de vie et ne nécessitent pratiquement pas d’entretien : un contrôle triennal suffit en Wallonie et à Bruxelles.

Pour bénéficier de prix avantageux, n’hésitez pas à comparer les offres des différents fournisseurs d'énergie et à négocier les meilleures conditions sur le site internet de la CWAPE.

Faites des économies !

Avec une nouvelle chaudière au gaz à condensation, vous pourrez atteindre facilement un rendement de 108%, et profiterez d’un entretien beaucoup plus léger qu’avec une autre énergie de chauffage.

Les professionnels du secteur de l’énergie (les fournisseurs, les gestionnaires de réseaux) s’accordent pour dire qu’une économie de 20 à 40% peut être réalisée grâce à l’installation d’une nouvelle chaudière au gaz naturel.

Des économies, un geste pour la planète, une agréable chaleur dans toute la maison... Opter pour une nouvelle chaudière au gaz naturel présente de solides avantages !

Pratique, souple, disponible

La première satisfaction, lorsque vous achetez une chaudière au gaz naturel, est son installation facile. De plus, si vous utilisiez auparavant une autre source d’énergie telle que le butane, le propane, le mazout, le pellet ou le charbon, le passage de l’une à l’autre sera très simple et rapide (hormis pour l’électricité où l’installation est à remplacer). En effet, votre installation intérieure, comme vos radiateurs par exemple, ne devra pas être changée.

De plus, le raccordement au réseau de gaz naturel est, sous certaines conditions, gratuit.

Le gaz naturel est aussi très souple : en effet, vous pouvez opter pour des radiateurs ou des convecteurs, une chaudière murale ou au sol, une production d’eau chaude incorporée ou séparée... Le gaz naturel s’adapte aux désirs et envies de tous. Il ne nécessite, en outre, pas de stockage, ce qui permet de gagner de l’espace.

Côté confort, il offre un réglage précis de la température et n’entraîne aucune nuisance. Ni bruit, ni poussière, ni suie et autres désagréments.

L’approvisionnement en gaz naturel est lui aussi très simple : nul besoin, en effet, d’un camion-citerne pour amener le combustible jusqu’à votre logement. Il transite via des canalisations souterraines et est souvent accessible à proximité de chez vous.

Enfin, pas d’inquiétude à avoir si les mois d’hiver se font longs et froids : le gaz naturel est toujours disponible.

Une sécurité optimale

Un autre avantage du gaz naturel est son aspect « sûr ». En effet, contrairement aux idées reçues, le gaz naturel ne prend pas feu facilement et n’est pas toxique mélangé à l’air. Il se dissipe en cas de fuite et un additif à l’odeur très prononcée permet de remarquer rapidement s’il y a un problème. Le transport, les raccordements et les équipements sont quant à eux soumis à des normes de qualité et de sécurité très strictes. Et ce n’est pas tout : des contrôles sont régulièrement effectués sur le réseau pour vous garantir la plus grande sûreté et un service de garde est présent 24h/24 – 7j/7.

https://www.ores.be/particuliers-et-professionnels/atouts

https://www.gas.be/fr/le-gaz-vert