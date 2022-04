Objectif: donner une série de conseils pratiques sur la manière de consommer de l'énergie intelligemment et ainsi, indirectement aider l'Ukraine. La campagne est soutenue par un spot radio sur toutes les grandes chaînes nationales et sur le site web jaiunimpact.be.

De nombreux Belges ont déjà baissé déjà leur thermostat de chauffage d'un cran ou laissent la voiture à la maison. La campagne qui comprend des recommandations et non des mesures contraignantes aligne une série de conseils simples qui, ensemble, ont, selon la ministre un grand impact: mettre son chauffage en mode nuit une heure plus tôt; remonter quelque peu la température du congélateur; éteindre les appareils énergivores de la maison; prendre les transports en commun et/ou le vélo; ... Chacun a un impact en réduisant sa consommation de gaz et de pétrole, partant du principe que onze millions de petits pas font une très grande différence.

La campagne qui sera menée jusque mi-mai, indique aussi la voie à suivre pour préparer l'hiver prochain: isoler sa maison permet d'économiser jusqu'à 30% d'énergie.

L'Etat entend donner le bon exemple: le secrétaire d'Etat en charge de la Régie des Bâtiments, Mathieu Michel (MR) a demandé de réduire la température de chauffage des édifices publics dépendant de celle-ci.