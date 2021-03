Les labels énergétiques que nous connaissons depuis plusieurs années maintenant ont fait leur temps. Finis les A +++ pour un retour à la classification originelle qui s’échelonne de A à G dès ce 1er mars.

"Les labels énergétiques sont des outils importants qui facilitent la compréhension et la comparaison de l’efficacité des appareils électriques comme les réfrigérateurs ou les lave-vaisselle. Grâce à ces labels, les consommateurs font des choix plus durables et efficaces en matière de coûts. Il ressort toutefois d’un sondage auprès des consommateurs que l’échelle actuelle est trompeuse. Les classes les plus hautes (A +, A ++ et A +++) sont en effet légion alors que les catégories moins élevées sont vides, les appareils énergivores étant désormais bannis du marché", explique Test Achats.