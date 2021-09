1. Consommer moins

Cela coule évidemment de source, mais moins vous allez consommer, moins vous allez payer. Facile à dire, mais comment faire ? Un tas de petits gestes existe pour faire baisser votre consommation, comme éteindre ou débrancher tous ses appareils électriques quand on ne les utilise pas. De petits ou plus gros investissements peuvent aussi aider, comme l’achat d’ampoules Led (si ce n’est pas encore le cas) ou d’appareils électroménagers récents qui consomment moins.

2. Vérifier le cours du marché et comparer

Le temps c’est de l’argent, et il faut parfois en consacrer pour économiser quelques euros. La meilleure solution n’est jamais de signer un contrat les yeux fermés et de le prolonger automatiquement chaque année. En vérifiant le cours du marché, vous pouvez faire jouer la concurrence entre votre fournisseur et les autres et profiter des meilleurs tarifs.

3. Les achats groupés, toujours le meilleur prix

On le répète à chaque fois, mais dans ce cas, l’union fait la force. Plusieurs sociétés proposent ce type de service, et même votre commune, dans certains cas.