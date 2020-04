La crise du coronavirus coûte véritablement aux gens. Ils sont de plus en plus nombreux à s’inquiéter pour leurs fins de mois. Il y a une explosion de nombreux frais, comme les courses. Et, comme les gens sont à la maison, ils consomment plus d’énergie ", pointe Germain Mugemangango, porte-parole du PTB au Parlement wallon.

Le parti de gauche radicale a donc introduit une proposition de résolution demandant au gouvernement wallon d’accorder une aide de 200 € aux familles wallonnes pour faire face aux factures d’énergie et d’eau du ménage. Cette aide concernerait les familles dont un membre est en chômage temporaire ou a vu ses activités d’indépendant mises à l’arrêt ou quasi à l’arrêt suite à la crise.

"Le gouvernement flamand a accordé le 20 mars une prime de 202 € aux personnes en chômage temporaire. Il n’y a pas de raison que cela ne soit pas possible en Wallonie alors que la précarité y est plus forte ", reprend Germain Mugemangango. "Il faut impérativement prendre cette mesure pour soutenir les citoyens de notre région. En effet, 1,25 million de Belges sont en chômage temporaire, dont approximativement 320 000 en Wallonie. Pour savoir à qui cette aide doit être octroyée, il suffit que le gouvernement wallon s’adresse à l’Onem. Sur cette base, cette aide peut être octroyée automatiquement. "

