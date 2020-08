Voici quelques conseils et observations pour vous permettre de limiter la facture.

La vague de chaleur n’a pas seulement un impact sur notre santé. Elle peut aussi faire gonfler notre facture d’énergie. "Il est logique qu’une vague de chaleur contribue à augmenter la consommation d’énergie des ménages belges car en restant chez soi, on va être amenés à vouloir se rafraîchir et le moyen le plus courant est de recourir à une machine telle qu’un ventilateur ou un climatiseur ce qui implique donc une consommation d’énergie supplémentaire" , déclare Patti Verdoodt, porte-parole d’Essent.