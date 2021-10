Lancée en 2016, la première batterie domestique Tesla installée en Belgique laissait entrevoir un rêve fou : celui de stocker suffisamment d’énergie pour subvenir à l’ensemble des besoins énergétiques d’une famille moyenne grâce à l’énergie solaire.

Cinq ans plus tard, d’autres fournisseurs sont entrés sur le marché mais on reste très loin d’un objectif de départ sans doute un brin chimérique. Aujourd’hui, ces batteries ont, surtout, pour objectif de diminuer la facture annuelle des propriétaires. Mais, comme elles sont chères à l’achat, leur amortissement n’est pas garanti. On parle d’un investissement de 5 000 € pièce en moyenne.



(...)