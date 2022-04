Entre les marchés qui s’affolent et les consommateurs qui s’inquiètent, il y a les fournisseurs d’énergie. Il y a six mois, quand certains anticipaient la hausse des prix en augmentant les acomptes, des clients criaient au scandale. Aujourd’hui, ces hausses d’acomptes ont permis à certains de limiter la casse sur leur facture de régularisation. Pour ceux qui l’ont reçue du moins. Car la Febeg indique ce mercredi que 10 000 personnes attendent depuis des semaines, voire des mois, leur facture de régularisation. Cela s’explique notamment par les nombreuses questions de la part des consommateurs. "Il y a eu des défauts de paiement où les clients ont dû être aidés, de nouvelles mesures ont été introduites comme une réduction de la TVA, des primes de chauffage, etc. En outre, un nouveau système informatique - plateforme d’échange de données - a été récemment introduit, ce qui nécessite également quelques ajustements."