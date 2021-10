On l’a dit, plusieurs fournisseurs arrêtent provisoirement de proposer des contrats aux tarifs fixes. Deux raisons peuvent l’expliquer. D’une part, cela permet aux fournisseurs de se protéger contre une hausse encore plus marquée des prix. Dans un scénario plus optimiste, on peut par contre pointer le fait que si les prix se tassent, les clients se retrouveraient à payer beaucoup trop cher dans quelques mois.

Au niveau commercial, les fournisseurs tentent de s’adapter. Si certains augmentent (doublent parfois…) leurs acomptes pour le gaz de manière préventive, d’autres proposent des réductions. C’est le cas de Luminus, qui promet deux mois d’électricité offerts, plus un mois pour le gaz. Dans les faits, cela ne veut pas dire que vos deux premières factures seront réduites à zéro. Il s’agit plutôt d’une réduction étalée sur la durée de votre contrat (tout de même une bonne dizaine d’euros chaque mois, NdlR).

(...)