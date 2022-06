Les prix du gaz en Europe continuent à grimper mardi, alors que davantage de pays tentent de trouver une alternative pour faire baisser leur consommation. Sur le marché à terme néerlandais, déterminant pour les prix sur le continent, le prix du gaz a progressé de 3 % à 124 euros le MwH. La hausse avait déjà été de 2,5 % lundi et de près de 50 % sur la semaine dernière.

De nombreux pays tentent de trouver des solutions pour faire face à l'explosion des prix, renforcée par le fait que Moscou referme de plus en plus le robinet. L'Allemagne et les Pays-Bas recourent ainsi davantage au charbon pour économiser du gaz et éviter une pénurie cet hiver.

Cette nouvelle augmentation des prix est une mauvaise nouvelle pour l'inflation galopante en Europe.

Washington dit étudier un plafonnement du prix du pétrole russe

Les Etats-Unis discutent avec leurs alliés pour restreindre davantage les revenus pétroliers de la Russie en plafonnant le prix de son pétrole brut, a déclaré lundi la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, lors d'une visite au Canada. "Nous continuons à avoir des conversations productives avec nos partenaires et alliés dans le monde entier sur la manière de restreindre davantage les revenus énergétiques de la Russie, tout en en évitant les effets collatéraux sur l'économie mondiale", a déclaré Mme Yellen lors d'une conférence de presse.

"Nous parlons de plafonds de prix ou d'une exception de prix qui élargirait et renforcerait les restrictions énergétiques récentes et proposées", imposées par les Etats-Unis et leurs alliés, "ce qui ferait baisser le prix du pétrole russe et contracterait les revenus de Poutine tout en permettant à une plus grande offre de pétrole d'atteindre le marché mondial", a-t-elle expliqué.

Un plafonnement des prix "empêcherait les effets collatéraux sur les pays à faible revenu et en développement qui luttent contre les coûts élevés de l'alimentation et de l'énergie", a-t-elle aussi assuré.

Mme Yellen s'est rendue au Canada pour établir une stratégie avec la vice-Première ministre locale Chrystia Freeland sur la manière dont les deux pays continueront à s'attaquer à la crise ukrainienne, à lutter contre l'inflation galopante, à renforcer les chaînes d'approvisionnement mondiales et à sécuriser les minéraux critiques.

Toutes deux ont convenu que la gestion de l'inflation relevait essentiellement des banques centrales, mais ont estimé que les gouvernements pouvaient éventuellement adopter des mesures ciblées afin de soulager les Américains et les Canadiens confrontés à des problèmes de pouvoir d'achat, notamment sur l'alimentation et le carburant.