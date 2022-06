Pour ceux qui comptent investir dans un système de panneaux solaires, il faut se montrer patient. Autant utiliser ce temps d’attente pour tout savoir sur les panneaux photovoltaïques et choisir la meilleure installation possible. Car la solution n’est pas idéale pour tout le monde.

Le premier élément essentiel qui définira la suite du projet, c’est l’exposition du toit. Un toit qui ne reçoit que très peu de soleil n’est évidemment d’aucune utilité. Idéalement, il faut compter sur une orientation plein sud, avec une inclinaison du toit entre 30 et 35 degrés. Cependant, une orientation sud-est ou sud-ouest reste tout à fait envisageable pour installer des panneaux, et vous ne perdrez que quelques pourcents de rendement. Du côté de Test Achats, les experts vont même un peu plus loin. "Une orientation est-ouest avec une légère inclinaison convient également. De plus, comme la production est alors répartie de manière plus uniforme tout au long de la journée, elle peut être plus favorable à votre niveau d’autoconsommation ; vous pouvez plus facilement utiliser vous-même l’électricité produite immédiatement", apprend-on. Et pour les toits plats ? Des systèmes existent également, et il est même plus facile de choisir la pente et l’orientation idéale pour un meilleur rendement.

En ce qui concerne le type de panneaux à installer et leur nombre, on mise en général sur une dizaine de panneaux d’une capacité de 350 Wc (Watt crête, NdlR) pour couvrir les besoins annuels d’une famille moyenne. "Si vous n’avez pas l’espace nécessaire, il existe des panneaux à haut rendement de 400 Wc ou plus. Vous pourrez alors économiser quelques panneaux. Ces panneaux de 400 Wc sont cependant plus chers", complète Test Achats.

Au niveau de la rentabilité du système installé, les systèmes varient selon les régions, avec des installations parfois "gratuites" (voir par ailleurs). "À Bruxelles, vous bénéficiez de certificats d’énergie verte, d’une valeur d’un peu plus de 200€ par 1000 kWh produits (la consommation moyenne est d’environ 4 600 euros par an et par ménage en Belgique, NdlR), pendant 10 ans. Vous recevez également une rétribution pour l’électricité que vous n’utilisez pas vous-même, mais que vous injectez dans le réseau. Vous recevez à ce titre entre 10 et 20 centimes d’euro par kWh au début de l’année 2022, poursuit Test Achats. En région wallonne, c’est le compteur qui tourne à l’envers qui améliore encore la rentabilité, vous êtes alors rémunéré au tarif du marché pour l’électricité produite."

Enfin, il convient aussi d’adapter sa consommation à ses panneaux. Si l’on conseille souvent de faire fonctionner ses appareils les plus énergivores la nuit pour un compteur bi-horaire, c’est le contraire avec des panneaux photovoltaïques. Il faut consommer quand le soleil brille !