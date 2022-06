Il faudrait sortir d’un coma long de plusieurs années pour découvrir seulement aujourd’hui que les prix de l’énergie ont flambé. Et plus les jours passent, plus nombreux sont les Belges qui y sont confrontés, puisque les contrats fixes se terminent petit à petit. À la découverte des nouveaux tarifs, certains risquent de sauter au plafond et de se demander comment ils vont faire pour payer leurs acomptes. Mais pour ceux qui en ont la possibilité, c’est le moment de l’augmenter encore ! Le premier argument est simple, payer un peu (ou beaucoup) plus que l’acompte calculé par votre fournisseur permet d’éviter une mauvaise surprise lors de la réception de la facture de régularisation. Et puisque les nouveaux contrats sont tous variables, cela permet aussi de se protéger en cas de nouvelle hausse. Rien de neuf, donc, mais c’est toujours bon à rappeler.