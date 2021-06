Il y a un an, on se rendait compte de certains avantages de la crise sanitaire et du gel de l’économie mondiale. C’était par exemple le cas du côté de nos factures d’énergie, sans parler du prix de l’essence et du diesel. Ces derniers sont repartis largement à la hausse ces derniers mois, et c’est la même chose pour les prix de l’énergie. "L’évolution des prix de l’énergie rappelle parfois les montagnes russes. Il y a des hausses angoissantes, puis des descentes vertigineuses, et d’un pic à l’autre, de petits soubresauts. Entre avril et septembre 2020, souvenez-vous, nous connaissions en Belgique un de ces moments de forte baisse...