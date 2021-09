Alors que les températures estivales actuelles nous font quelque peu oublier un été qu’on n’hésitera pas à qualifier de pourri, de nombreux citoyens, tels la cigale de Jean de La Fontaine, pensent déjà à l’hiver qui se profile à l’horizon. Surtout lorsqu’il s’agit de checker la jauge de la citerne à mazout, qui se rapproche de plus en plus du seuil limite.

Autant de personnes qui risquent d’être estomaquées par les prix actuels du mazout. Et on ne pourra pas leur donner tort : si les tarifs maximaux autorisés en Belgique ont légèrement diminué depuis samedi, ils affichent encore des taux particulièrement prohibitifs. Ainsi, le mazout de chauffage ordinaire (50 s) se monnayera ce jeudi à 0,6828 € du litre (prix maximal autorisé) pour une commande de moins de 2 000 litres et 0,6534 € pour une commande au-delà de 2 000 litres. Le mazout de chauffage extra, meilleur sur le plan environnemental et pour la chaudière, ne sera que légèrement plus cher : 0,6699 €/l et 0,6994 €/l selon que la commande dépasse ou non la barre des 2 000 litres.

