Alors que la quatrième vague et ses conséquences sont sur toutes les lèvres, les prix de l’énergie, eux, continuent à afficher des prix jamais vus. Et alors que le télétravail va être renforcé et que beaucoup de contrats arrivent à échéance, les conséquences de cette flambée des prix vont toucher de plus en plus de personnes. "On parle moins de la crise énergétique ces dernières semaines, mais les prix restent encore très très hauts, affirme Damien Ernst, professeur à l’Université de Liège.