L’Union professionnelle du transport et de la logistique (UPTR) est aux premières loges quand il s’agit d’analyser le prix du carburant. Avec plus de 140 000 camions sur nos routes tous les jours, le transport routier reste très important. "On s’habitue au fil du temps à tous ces sursauts et soubresauts perpétuels, confie Michaël Reul, secrétaire général de l’UPTR. Le système est totalement imprévisible et personne ne peut savoir de quoi demain sera fait. C’est pourquoi nous invitons nos transporteurs à intégrer des clauses d’indexation à leurs conventions."