La crise de l’énergie ne fait que renforcer le succès du photovoltaïque. Il faut parfois compter un délai de 6 mois.

Depuis près d’un an, le marché du gaz et de l’électricité est sous (très haute) tension. Si les effets ne se sont fait ressentir qu’à l’automne, dans un premier temps, tout le monde sait désormais que la facture sera salée, tôt ou tard. Et alors que tout le monde cherche à faire des économies, les installateurs de panneaux solaires sont dans le jus. Les demandes affluent et nombreux sont ceux qui sont obligés de proposer un délai qui peut aller jusqu’à 6 mois. "On ne va pas se plaindre, on travaille très bien ces derniers mois, sourit Victor Engelhard, gérant et associé de la société Ekinoks. Les carnets de commandes étaient déjà bien remplis avant la crise que nous connaissons, mais c’est encore plus vrai depuis la hausse des prix de l’énergie et la guerre en Ukraine. Au niveau des délais, on parvient pour le moment à tenir entre deux mois et demi et trois mois."