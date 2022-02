Contrairement aux petits travaux que tout bricoleur peut réaliser dans l’entretien de son bien, certaines réparations nécessitent l’intervention d’un professionnel. Une fuite à l'intérieur d'un raccord de tuyauterie qui vaut quelques centimes d'euro à l’achat peut causer des centaines d'euros de dégâts. Pour vos travaux de plomberie et de chauffage, comparez l’offre de services sur le marché et faites confiance à un plombier chauffagiste certifié. Le plombier-chauffagiste, également appelé installateur thermique et sanitaire, répare et installe des canalisations d’eau et de gaz, mais installe et répare aussi des appareils sanitaires, des équipements de renouvellement d’air ou de production d’eau chaude. Cette activité étant de nature artisanale, elle est soumise à des formalités spécifiques. Avec un plombier professionnel, vos travaux de plomberie sont payés au juste prix.

Pour quels types de travaux ?

Les compétences d’un plombier chauffagiste sont aujourd’hui devenues très vastes et variées. Elles ne se limitent plus aux seules défectuosités de robinetterie. Voici différents types de services pour lesquels vous pouvez avoir besoin de l’intervention d’un professionnel :

Entretien de la robinetterie (détartrage, réparation chauffe-eau à gaz, etc.)

Dépannages de plomberie tels que les fuites d’eau ou les problèmes de pression d’eau

Débouchage des canalisations

Réparation des appareils de chauffage

Réparation et remplacement des appareils sanitaires

Entretien des canalisations et des circuits d’eau

Installation de plomberie et de tuyauteries

Installation de chauffe-eau

Installation et entretien du système de chauffage

Ajout d’un nouveau point d’eau dans la salle de bain ou la cuisine

© VDK



Comment le choisir ?

Le devis doit être clair, les prestations sans surprise de majoration de prix et les prestations de qualité. En fonction de la nature de l’intervention, www.urgentdepannage.be vous conseillera un professionnel qualifié dans votre région pour accomplir la mission. En choisissant un plombier qualifié, vous bénéficiez de plusieurs avantages :

Diagnostic rapide et sûr

Intervention d’urgence en cas de besoin

Respect des délais d’achèvement

Proximité avec votre domicile pour des délais rapides

Prestations garanties

A titre comparatif, voici ci-dessous le prix moyen qui devrait vous être proposé :

© VDK

Il est généralement plus cher d'appeler une entreprise de plomberie à Bruxelles ou un chauffagiste sur Bruxelles que dans le reste de la Belgique, mais ces entreprises plus réactives, se déplacent souvent à n’importe quel moment pour vous dépanner en cas d’urgence.

Afin d’améliorer constamment leurs compétences et de vous garantir un travail de qualité, les plombiers professionnels répertoriés sur www.urgentdepannage.be continuent de se former en permanence, ce qui leur permet de maîtriser les innovations matérielles et techniques, ainsi que les nouvelles contraintes en termes de respect de la législation en vigueur.

La plateforme en ligne propose également toute une série de trucs et astuces sur les métiers de travaux et services à domicile. Pour trouver un professionnel ou devenir partenaire, cliquez ici.