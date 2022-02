Un accord est donc enfin tombé pour tenter de faire face à l’explosion des prix de l’énergie. Le gouvernement fédéral a annoncé ce mardi une série de mesures pour faire baisser la facture d’électricité des ménages. Mais combien allons-nous économiser réellement ? Nous avons posé la question à Julie Frère, porte-parole de Test Achats. “Nous avons calculé ce que pourrait représenter une baisse de la TVA pendant un an pour le gaz, et l’électricité selon la consommation moyenne des Belges et un contrat fixe signé en janvier, rappelle-t-elle. L’économie avec une TVA à 6 %, mesure que nous réclamions depuis le mois de septembre, permettait d’économiser 223 euros sur l’électricité et 459 euros sur le gaz. On va donc être plutôt aux alentours de 65 euros, d’autant plus que ce sont des mois où l’on consomme moins.”

Sauf que les mesures annoncées par le gouvernement ne concernent que la facture d’électricité, et pour une période de 4 mois, de mars à juillet. “Il y a trois points qui ne nous conviennent pas. Le premier, c’est que ces mesures sont bien trop tardives. Le second, c’est que quatre mois, c’est insuffisant. Nous demandons déjà une prolongation des mesures car l’inflation et l’augmentation des prix ne se termineront pas en juillet. Enfin, aucune mesure ne concerne le gaz, alors que c’est ce qui a augmenté le plus ces derniers mois ! Nous comprenons les arguments climatiques soulevés par certains partis, mais quand il y a urgence, il faut pouvoir les mettre de côté.”