La proposition du ministre des Finances aurait un impact significatif pour les ménages.

Les prix de l’énergie ont terriblement augmenté ce mois-ci”, s’est désolé Vincent Van Peteghem au Parlement mercredi après-midi. Le ministre des Finances s’est dit conscient que la charge est très lourde pour les ménages, raison pour laquelle le gouvernement cogite ardemment sur les solutions existantes. Les outils actuellement sur la table sont les chèques, les accises et la TVA.

L’élu CD&V s’est dit en faveur d’une mesure qui est poussée par le PTB et envisagée par le PS et les verts : la baisse de la TVA sur le gaz et l’électricité. “En passant de 21 % à 6 %, on pourrait économiser plus de 500 euros par an”, calcule Damien Ernst, professeur à l’Université de Liège, qui précise que cette économie varie selon les régions.

(...)