Les fournisseurs n’auront pas le temps d’adapter leurs systèmes de factures en si peu de temps et ce sera peut-être encore le cas en avril. Mais pas de panique, ils seront bien obligés de le faire au plus vite, et c’est surtout la facture de régularisation qui compte, finalement.

D’autre part, vous êtes libres de modifier votre acompte à tout moment, et donc d’anticiper cette baisse provisoire de 15 %. Et voici un conseil pour économiser un peu d’argent : ne changez pas votre acompte durant ces quatre mois, si vous le pouvez. Et augmentez-le si vous le pouvez aussi. Car cet argent payé en plus sera soumis à une TVA à 6 % et non 21 % et compris dans le décompte global. Et en cas de remboursement, il sera versé avec une TVA à 21 %. Mais encore faut-il pouvoir le faire, évidemment.