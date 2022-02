Les coûts de l’énergie inquiètent davantage que la hausse des matières premières.

Du côté des boulangers, éleveurs et autres petits producteurs, on observe le conflit avec la plus grande inquiétude. "C’est clair que si l’on voit le prix du blé flamber, cela va impacter le prix du pain", indique Albert Denoncin, président de la fédération des boulangers francophones. "Mais ce n’est pas tellement le prix du blé qui nous préoccupe. Il ne représente que 18 % du prix d’un pain. Mais le plus gros problème n’est pas là. Ce sont les coûts de l’énergie (30 à 35 % du prix du pain) qui menacent notre profession. J’ai des factures qui sont passées de 2 000 à 8 000 € par mois. C’est intenable. Nous avons interpellé le politique pour leur faire part de notre détresse, mais cela ne semble pas les émouvoir. On aurait au minimum souhaité bénéficier du tarif social pour faire chauffer nos fours mais notre demande est restée lettre morte. Rien n’est fait pour nous alors que des aides et primes ont été distribués à tout-va durant la pandémie. Nous, nous sommes restés ouverts envers et contre tout, et on ne nous accorde rien. Il faut clairement s’attendre à des fermetures de boulangeries. Certains n’ouvriront plus que 2 ou 3 jours par semaine, car on ne peut plus tenir comme cela et travailler à perte. Sinon, le consommateur n’aura d’autre choix que de se rabattre sur des pains fabriqués en Pologne, où la main d’œuvre ne coûte que 500 € par mois."