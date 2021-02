Tourner le dos aux énergies fossiles pour répondre aux enjeux climatiques est une préoccupation majeure dans le secteur de la construction. Viessmann, producteur de solutions de chauffage et de refroidissement, se prépare pour un avenir durable et mise désormais sur les chaudières à hydrogène. Patrick O, directeur général de Viessmann Belgium et Global Product Line Owner Gas y voit clairement la solution du futur.