Les hausses du prix de l’essence et du diesel, combinées à un bashing envers les véhicules à moteur thermique et à une prise de conscience de l’urgence climatique, ont un effet direct sur le nombre de véhicules vendus. De 9 000 véhicules entièrement électriques circulant sur nos routes en 2018, on est passé à 15 400 en 2019.

(...)