Tenues vestimentaires, alimentation, horaires: qu'est-ce qui est permis au travail en cas de canicule?

Les prochains jours s'annoncent coriaces pour tous les travailleurs, avec des températures dépassant probablement les 30 degrés. En fonction du type de profession et de la température, les employeurs sont contraints de mettre en place des mesures pour permettre à leurs employeurs de travailler dans de bonnes conditions.

Le Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI) a mené son enquête auprès de 150 entreprises pour savoir justement quelles mesures elles allaient prendre pour leur personnel. Boissons, horaires ou encore code vestimentaire... Plusieurs éléments entrent en ligne de compte.

"Ainsi, ils sont 80% à proposer davantage de boissons fraîches et quasi un tiers (32%) qui vont même jusqu'à offrir des glaces à leur personnel", rapporte le SNI.

Les aménagements en termes d'horaires et de tâches sont aussi prisés puisque "3 entrepreneurs sur 10 permettent par exemple de commencer et de terminer plus tôt pour réduire le travail dans les heures les plus chaudes ou ils allongent la durée des pauses."

Plus d’un tiers des répondants (36%) déclarent également proposer des ventilateurs ou des systèmes d’air conditionné à leurs employés pour apporter un peu de fraîcheur sur le lieu de travail.

Qu'en est-il en ce qui concerne les vêtements? "En principe, l'habillement est défini dans le règlement de travail d'une entreprise", rappelle le SNI. "Cependant, la plupart des employeurs sont beaucoup plus flexibles en période de fortes chaleurs pour autant que le personnel respecte une certaine 'dignité', surtout pour ceux qui sont en contact direct avec le client. Ainsi, 72% des chefs d'entreprises n'ont par exemple rien contre le fait que leurs employés masculins se rendent au travail en short. Mais attention avec un bermuda habillé mais pas un short de sport".

A noter que si les employeurs font preuve de davantage de largesses en cas de forte chaleur, l'employé ne doit pas pour autant se considérer comme roi. "Si les chefs d'entreprises ont des devoirs par rapport au bien-être de leur personnel, l'inverse est également vrai. Pas question par exemple de prendre seul la décision de rester chez soi par ce qu'il fait trop chaud. Cela ne peut se faire que moyennant l'accord préalable de l'employeur. Il en va d'ailleurs de même pour les horaires de travail. La généralisation du télétravail a toutefois permis une certaine flexibilité", note le Syndicat neutre pour Indépendants.

Dans tous les cas, avant de prendre une initiative et afin de ne pas vous faire réprimander, on vous conseille de vous renseigner sur les règles mises en place par votre entreprise.