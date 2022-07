Les paradoxes de l’Horeca : entre pénurie de main-d'œuvre et… niveau record d’emploi

L’Horeca emploie aujourd’hui plus de personnel qu’avant la crise… mais majoritairement des étudiants et des flexi-jobs.

L’Horeca tourne à nouveau à plein régime. Entre les terrasses prises d’assaut et le retour de la clientèle dans ses restaurants favoris, le secteur reprend du poil de la bête après deux années fortement marquées par la pandémie de coronavirus. Au niveau de l’emploi, la situation est pour le moins paradoxale. En effet, si le nombre de travailleurs actifs est aujourd’hui 9 % plus élevé qu’avant le début de la crise (2019), de nombreux établissements restent confrontés à une pénurie de personnel. Si la pénurie de main-d’œuvre n’avait pas été aussi criante, les travailleurs Horeca auraient été encore plus nombreux, selon Acerta.

Si le taux d’emploi est aussi élevé, c’est en grande partie grâce à un retour des étudiants vers les établissements Horeca, ainsi qu’une croissance des flexi-jobs.

L’augmentation du nombre de travailleurs permanents dans l’Horeca est également non négligeable par rapport à la crise que nous avons connue en 2020 et en 2021 en raison du coronavirus. 42,4 % des travailleurs de l’Horeca ont actuellement un contrat à durée indéterminée ou déterminée. Il s’agit d’une augmentation considérable par rapport aux deux dernières années, alors qu’une grande partie de ces collaborateurs étaient encore au chômage temporaire en raison de la fermeture obligatoire de l’Horeca. Les travailleurs flexibles, qui comprennent à la fois les étudiants jobistes et les travailleurs flexi-job, représentent aujourd’hui plus de la moitié (55,9 %) de tous les travailleurs du secteur : 34,4 % d’étudiants et 21,5 % de travailleurs flexi-job. 1,7 % des collaborateurs de l’Horeca sont actuellement au chômage temporaire.

"La proportion de travailleurs permanents est presque revenue à son niveau d'avant la crise du coronavirus. Bien que nous devions nous en réjouir, la pénurie de main-d'œuvre reste aiguë dans le secteur, ce qui empêche les exploitants Horeca de pouvoir facilement recruter de nouveaux collaborateurs. En outre, certains travailleurs permanents ont travaillé dans d'autres secteurs au cours des deux dernières années pour éviter de rester à la maison au chômage temporaire. Le nombre de travailleurs flexi-job et d'étudiants jobistes est également revenu à la normale. Si ces travailleurs flexibles sont généralement les derniers à revenir après les périodes de crise, leur retour s'accélère en raison du départ de ces travailleurs permanents", indique Amandine Boseret, experte Horeca au sein d'Acerta Consult.

Devant la difficulté à trouver du personnel, les établissements disposés à offrir un contrat fixe à leurs travailleurs plutôt que de recourir aux flexi-jobs et aux étudiants, semblent les mieux armés pour trouver la perle rare. "Les mois d'été vont, comme toujours, être beaucoup plus chargés pour les établissements Horeca que la période précédente. Vu la tension actuelle sur le marché de l'emploi, vous pouvez faire une énorme différence, en tant qu'employeur, si vous proposez des contrats fixes. Les coûts salariaux sont généralement plus favorables qu'on ne le pense parfois, en particulier lors du recrutement d'un premier travailleur. L'employeur qui engage son premier travailleur bénéficie d'avantages importants. Vous profitez ainsi d'une réduction de 20 % sur le précompte professionnel ainsi que d'une réduction ONSS pour vos six premiers travailleurs. Votre tout premier travailleur vous donne donc droit à une réduction de 4 000 € maximum par trimestre, et ce, pour une durée indéterminée. En outre, une réduction spécifique est appliquée pour l'Horeca. Elle peut être intéressante pour les employeurs dont la période de réduction pour premières embauches est terminée ou pour ceux qui comptent déjà plus de six travailleurs. L'utilisation d'une caisse blanche constitue dans ce cas une condition à respecter."