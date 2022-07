Traineeship pour une société meilleure

« Faire la différence et développer tes compétences en leadership. » C'est la promesse d'AXA à ses trainees. Mais il y a plus. Au cours du programme de deux ans, où tu passes par différents rôles et équipes, tu peux également travailler pour une organisation à but non lucratif. TADA !

Une question de responsabilité

Olivia : « Tout le monde chez AXA a déjà une chose en commun. Nous nous soucions des gens. Nous nous engageons pour le progrès en protégeant ce qui est important. Pour les clients et pour les personnes avec lesquelles nous travaillons. »

« Et on s'en assure vraiment. C'est pourquoi AXA a déjà été reconnu comme Great Place to Work. Mais il y a plus. Nous voulons aussi laisser notre marque sur la société. Notamment, en soutenant des organisations à but non lucratif telles que TADA. »

Que fait TADA ?

TADA offre une éducation complémentaire, volontaire et communautaire aux adolescents vulnérables des quartiers défavorisés. Cela s'inscrit parfaitement dans la volonté d'AXA de faire avancer la société.

Olivia : « Certains enfants peuvent penser que les gens de la banque et de l'assurance sont froids. Nous prouvons le contraire. Et j'espère qu'en montrant ce que nous faisons, nous les convaincrons de faire de même. »

Comment AXA aide TADA ?

Olivia : « En premier lieu en mettant gratuitement à disposition des bureaux (au siège d'AXA, ndlr). De plus, les employés de TADA ont également accès à certaines formations auxquelles nos propres collègues ont également accès. Nous accordons également du temps libre. Littéral. Les employés d'AXA peuvent participer à une activité TADA en tant que bénévole.

« Les trainees peuvent même choisir TADA comme l'une de leurs missions dans le programme de rotation. Pendant quatre mois, ils déploient leurs talents dans le marketing, la communication ou, par exemple, l'informatique.

L’adéquation parfaite

Olivia : « TADA est un environnement très professionnel et dynamique avec des objectifs clairs et des projets de grande qualité. Idéal pour que nos trainees grandissent et aient un impact direct sur la société. En collaboration avec les consultants TADA. »

« Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Analyses de marché, processus de sponsoring, réalisation de business plans, augmentation de la visibilité, … Tout le monde est gagnant dans cette histoire. »

