Vous cherchez un job ? Voici un secteur qui recrute à tour de bras !

Selon des chiffres de l'organisation sectorielle, le nombre de travailleurs dans le secteur de la construction a augmenté de 11% entre le premier trimestre 2002 et le premier trimestre 2022, alors que le nombre d'indépendants a augmenté de 54% au cours de la même période. La construction compte désormais 50.000 personnes (travailleurs et indépendants) en plus qu'il y a 20 ans.

Si l'actualité du secteur est turbulente, avec la flambée des prix des matériaux de construction et l'allongement des délais de livraison, il reste promis à un bel avenir, selon la Confédération Construction. "L'argent libéré pour la relance, les objectifs écologiques et les nombreuses rénovations nécessaires des logements, des bâtiments et des infrastructures créeront du travail supplémentaire. Pour le moment, 18.000 (postes) restent vacants dans le secteur", souligne-t-elle dans un communiqué.

Pour combler ces postes, la Confédération Construction demande aux autorités d'apporter leur pierre à l'édifice "en activant, recyclant et/ou formant les nombreuses personnes inactives". "Ceux qui peuvent travailler, doivent travailler. Et la construction est le secteur de prédilection à cet égard. Les travaux de construction ont radicalement changé ces dernières années: plus technologiques et donc plus légers et plus propres. Nous avons également besoin d'énormément de profils différents. De plus en plus d'entreprises de construction forment leurs travailleurs à partir de zéro. Quiconque a envie de travailler, est le bienvenu dans la construction", conclut l'organisation sectorielle.