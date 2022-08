Le job parfait existe et dépend de votre personnalité

Interviewée par Die Welt, elle explique qu'il existe cinq traits de personnalité qui peuvent déterminer quel travail est fait est fait pour qui. Selon elle, les personnes qui trouvent un travail qui leur conviennent seront meilleures professionnellement et gagneront un meilleur salaire, peut-on lire sur le Courrier International qui a traduit ses propos.

"Les choses que nous aimons faire, nous les faisons bien", dit-elle.

Dans son livre "Où nous grandissons", l'enseignante rappelle les cinq traits de personnalité marquants qui avaient déjà été mis en avant par d'autres études : l'ouverture à de nouvelles expériences, le sens de l'organisation, l'extraversion, l'agréabilité et la stabilité émotionnelle.

Selon elle, les personnes les plus ouvertes sont la majorité du temps les plus créatives et doivent donc éviter les tâches répétitives. Les personnes les plus agréables devraient, elles, se tourner vers le travail d'équipe.

Pour être heureux au travail, il suffirait donc de s'écouter et de choisir un job qui nous correspond vraiment. Ce n'est pas pour rien que de plus en plus de Belges sont en quête de sens dans leur vie professionnelle.

Malgré tout, les traits de personnalité ne sont pas immuables. Ainsi, la chercheuse allemande a prouvé que certains événements professionnels pouvaient engendrer des changements de comportement chez le travailleur, qui sera peut-être amené à changer de travail au cours de sa carrière.