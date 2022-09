Le "quiet quitting" ou démissionner sans partir: le nouveau mal-être au boulot

6 conseils pour travailler où vous voulez

Nos prestations deviennent de plus en plus mobiles : nous travaillons dans le train, dans les files, consultons en vitesse nos e-mails sur notre smartphone à la caisse du supermarché… Notre quotidien épouse petit à petit notre style de vie numérique. Quoi de plus logique que notre bureau ne se limite désormais plus à un seul et unique lieu de travail ?