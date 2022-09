Les intentions de recrutement restent élevées malgré un contexte d’incertitudes

D’après les résultats de l’enquête, 46 % des employeurs sondés prévoient de recruter d’ici la fin de l’année tandis que 13 % prévoient de réduire leurs effectifs et que 39 % n’anticipent aucun changement. Après correction des variations saisonnières, la prévision nette d’emploi atteint la valeur "très favorable" de +33 %, ajoute le baromètre. Il s’agit d’une hausse de 8 points par rapport au trimestre précédent et de 3 points par rapport au 4e trimestre de l’année dernière. La Belgique se situe au-dessus de la moyenne mondiale (+30 %). Ces perspectives d’emploi sont néanmoins contrastées au niveau régional. Elles sont très optimistes à Bruxelles (+41 %) et en Wallonie (+35 %) mais plus prudentes en Flandre (+22 %).