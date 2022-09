Quelle culture d'entreprise vous correspond le mieux ?

Un contenu de fonction stimulant, un lieu de travail branché et un bon salaire avec de nombreux avantages extralégaux : il se peut qu’une offre d’emploi corresponde au job de vos rêves… Vous veillerez toutefois à analyser de plus près la culture de l’entreprise au sein de laquelle vous postulez. Cela vous évitera des frustrations inutiles et de la perte de temps…

Go for happy

De nombreux facteurs font d'un lieu de travail un endroit agréable à vivre . L'un d'eux est la culture d'entreprise. Un aspect non négligeable car, selon une étude récemment menée par le cabinet de recrutement Robert Walters, 3 salariés sur 4 (73%) ont déjà au moins une fois démissionné par manque de motivation dû à une mauvaise culture d'entreprise.

Avant de postuler pour un emploi, réfléchissez-y et essayez de rechercher quelles sont les valeurs et les normes de l'entreprise et comment celle-ci traite ses collaborateurs. Une bonne culture d'entreprise procure davantage de satisfaction et rend les employés davantage impliqués dans leur entreprise. En bref : cela fait de vous une personne plus heureuse.

Sherlock Holmes

Dans la plupart des cas, le texte de l'offre d'emploi contient peu d'informations concrètes et pertinentes sur la culture de l'entreprise. Vous devez donc les découvrir d'une autre manière. Avant de déployer vos talents de Sherlock Holmes, décidez vous-même quelle culture d'entreprise vous convient le mieux.

Vous sentez-vous dans votre élément au sein d'une organisation étroite et bureaucratique avec des horaires de travail fixes ? Êtes-vous comme un poisson dans l'eau dans un environnement commercial où la performance est effectivement récompensée ? Préférez-vous davantage un environnement de travail flexible, moins hiérarchisé, avec beaucoup de participation et d'autonomie ?

Le mode de communication est également important : appréciez-vous une approche informelle ou au contraire une communication d'entreprise classique ? Une fois que vous avez déterminé la culture d'entreprise idéale à vos yeux, le détective qui sommeille en vous pourra se mettre au travail.

3 sources d’inspiration

1. Site web et réseaux sociaux

Que dit l'entreprise elle-même au sujet de sa culture d'entreprise ? Essayez d’analyser son discours promotionnel. Quel est le ton de voix utilisé sur les réseaux sociaux ? Y a-t-il de la place pour l'humour et comment réagit-elle aux commentaires négatifs ? Les avis des internautes vous fourniront également de précieuses informations.

2. Votre réseau

Peut-être avez-vous des contacts sur LinkedIn qui travaillent (ou ont travaillé) dans l'entreprise ? Faites usage de votre réseau de contacts, leurs conseils valent de l'or car ils ont une réelle expérience de la culture de l'entreprise en question.

3. Le processus de candidature

L'entretien d'embauche est le moment d'en savoir plus. Posez beaucoup de questions et écoutez attentivement ce qu'ils disent (ou tentent de dissimuler). Commencez par les questions pratiques. Existe-t-il des opportunités de carrière pour votre poste ? Qu'en est-il de l' équilibre vie privée-vie professionnelle ? Sont-ils flexibles (horaires variables, travail hybride , etc.) et que pensent-ils des heures supplémentaires ?

Ensuite, essayez subtilement d'apprendre comment le patron et les managers interagissent avec le personnel. Est-ce que tout le monde est accessible ou y a-t-il une hiérarchie stricte où les supérieurs sont appelés « Monsieur » ou « Madame » ? Comment parle-t-on des collègues et ex-collègues ? Sont-ils ouverts d'esprit ou plutôt rigides et conservateurs ?

L' entretien d'embauche est important mais vous apprendrez également beaucoup de votre arrivée et de l'accueil que l'on vous réserve dans l'entreprise. Portez une attention particulière lorsque vous vous y promenez : y a-t-il de la tension ou une atmosphère négative dans l'air ? Le personnel semble-t-il heureux et est-il acceptable de rire ? Un bon conseil : écoutez surtout votre instinct. Votre intuition vous oriente toujours dans la bonne direction et vous assure de faire le bon choix.

Enquête

