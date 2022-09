Travailler chez Colruyt Technics : “La transition comme technicien a été rapide”

Quiconque se rend dans un magasin Colruyt du Brabant flamand ou wallon a une chance de croiser Ismaël Moussa Seydou. En tant que technicien HVAC, il assure le fonctionnement correct des systèmes de chauffage et de ventilation. « Je gère les réparations et la maintenance et je m’occupe de la mise en service des systèmes dans les nouveaux magasins ou lors de rénovations. »

Il y a dix ans, Ismaël travaillait déjà chez Colruyt mais à la caisse. « C’était mon premier emploi en Belgique. En fait, j’ai toujours voulu travailler de mes mains mais mes parents voulaient que je suive une autre orientation. » Ismaël a obtenu son diplôme de marketing au Niger, son pays d’origine. « Comme j’avais toujours ce rêve en tête, je ne me suis pas tourné vers une agence de marketing mais vers un travail d’employé de magasin. »

Ismaël a pu facilement combiner son travail et la formation de technicien à l’école du soir. « J’ai d’abord suivi une formation de base en électricité puis je me suis spécialisé comme technicien chauffagiste. » Une fois la formation terminée, il est entré chez Colruyt Group Technics. « La transition a été rapide, même si je n’avais aucune expérience. Je suis reconnaissant envers Colruyt Group de m’avoir donné cette chance. »

Planning indépendant

Pour pouvoir combiner idéalement l’école du soir et son travail au magasin, Ismaël a pu commencer plus tôt les lundi et mercredi. « J’arrêtais à quatre heures pour aller à l’école. En dernière année, j’avais cours une journée en semaine. J’ai pu prendre un congé éducatif sans problème. »

Aujourd’hui, Ismaël sillonne le Brabant flamand et wallon avec sa camionnette et apporte une assistance technique aux magasins Colruyt. Chaque technicien travaille dans une région spécifique et avec un propre planning. « Vous pouvez le gérer comme vous le voulez du moment que le travail est fait. Certes, il y a parfois des dépannages urgents et il faut tout laisser tomber. » Ismaël est aujourd’hui un visage familier dans les magasins. « On m’appelle souvent directement. Quand il s’agit de petites choses et que j’ai du temps, j’y vais tout de suite. »

Chaque jour est une surprise

La flexibilité et la responsabilité dont bénéficie Ismaël en tant que technicien sont pour lui les grands atouts de ce poste. « Je suis salarié et je fais partie d’une équipe mais dans la pratique, je suis quasiment indépendant. Et s’il y a moins de travail au planning, je peux terminer plus tôt et passer du temps en famille. »

L’ennui n’est pas dans le dictionnaire d’un technicien de chez Colruyt Group. « Après trois ans, j’apprends encore tous les jours. Pour les installations, nous ne travaillons pas avec une seule marque mais avec six. » Un technicien comme Ismaël doit donc les connaître de fond en comble. « Cela me convient parfaitement car mon cerveau reste actif et je ne m’ennuie jamais. Quand je me lève le matin, je ne sais pas quelles surprises m’attendent. Chaque jour est un nouveau défi. »

