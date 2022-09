Tabac, jeux, alcool… Envie de travailler pour un employeur 'diabolique' ?

Certaines entreprises ou secteurs ont moins bonne réputation que d'autres. Pensez aux employeurs de l'industrie du tabac, de l’alcool ou d'autres produits controversés. Et pourtant, les employés de ces organisations sont souvent fiers d'en faire partie et d’y être salariés.

Ces organisations peuvent être pointées du doigt pour différentes raisons. Le tabac et les jeux d'argent sont des grands classiques, mais d’autres employeurs (comme par exemple 3M) se retrouvent également sous le feu des critiques. Enfin, les entreprises basées en Russie ou en Chine ne sont pas vues d’un très bon œil ces derniers temps…

Pourquoi voudriez-vous travailler pour un employeur 'diabolique' ? La réponse cynique est bien souvent l'argent. Il est bien connu que les cadres de certains secteurs exigent une rémunération supplémentaire pour compenser la stigmatisation que leur travail implique. Ce n'est toutefois pas le cas de tous les employés.

Thomas Roulet de l'Université de Cambridge souligne dans son livre "The Power of Being Divisive" que les employés d'entreprises 'diaboliques' sont parfois simplement fiers d’y être salariés. La première raison en est simplement que les employés peuvent choisir pour qui ils travaillent et optent pour des entreprises parfaitement légales et tournant correctement.

Idéaliste

Mais qu'en est-il des entreprises qui causent des dommages (à la santé) ? Celles-ci se révèlent souvent très habiles à transformer les résultats néfastes de leurs produits. « Pensez aux entreprises énergétiques affirmant que ce qu'elles gagnent maintenant grâce au carburant leur permettra de financer la transition vers une énergie à faible émission de carbone. Ou encore aux entreprises de boissons qui font la promotion d'aliments sains… », déclare Thomas Roulet.

Enfin, les salariés des industries décriées sont parfois tout simplement idéalistes : ils se croient capables de changer le monde et qu’ils y parviendront avec l’aide de leur employeur.

