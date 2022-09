Travailler au Service Public Fédéral Finances

Le SPF Finances vient à vous ! Le SPF Finances recherche des nouveaux collaborateurs. Aux journées de l’emploi à Anvers, Bruxelles et Louvain, vous pourrez découvrir de manière informelle les nombreux emplois dynamiques au sein du SPF. Une opportunité de libérer votre potentiel et de donner forme à votre carrière.

Travailler au SPF Finances, c’est opter pour un travail varié et socialement pertinent, des conditions salariales attractives, un bon équilibre travail-vie privée, une carrière en évolution constante, de nombreuses formations et une sécurité d’emploi.

Vous n’êtes pas convaincu par cette liste impressionnante d’avantages ? Alors venez découvrir le SPF Finances lors des journées de l’emploi le 4 octobre à Anvers, le 5 octobre à Bruxelles et le 6 octobre à Louvain. Si vous venez à Bruxelles, vous pourrez voir les bureaux du SPF.

Des entretiens intéressants

Aux journées de l’emploi, le SPF Finances donnera la parole à ses collaborateurs qui seront les ambassadeurs. Ils expliqueront pourquoi ils perçoivent le Service public comme un employeur moderne et dynamique. Plusieurs administrations seront présentes au salon ; il y aura des séances d’information et vous aurez le temps de discuter avec les collaborateurs. Pour celles et ceux qui ne pourront pas venir, le SPF Finances organisera également une session en ligne le 05/10 à 18h.

Au salon, vous rencontrerez peut-être Astrid qui travaille depuis près de trois ans au SPF en tant que business analyst. « Avant d’entrer au SPF Finances, je ne savais absolument pas que le Service public était un employeur aussi flexible et moderne », explique-t-elle.

Tu souhaites découvrir le SPF FInances? Découvre tout de leur jobday ici!

©Jobat

Un éventail de fonctions

Pour ceux qui ne le savent pas encore: le SPF Finances a bien plus à offrir que des emplois axés sur l’imposition et la fiscalité. « Nous sommes une organisation tellement vaste que tout le monde peut travailler chez nous », poursuit Astrid. « Il y a des informaticiens, des analystes de données, des économistes, des juristes, des gestionnaires de dossiers, des collaborateurs de première ligne, etc. Ce large terrain d’action offre un grand avantage : vous pouvez évoluer ou changer de fonction à tout moment. »

En tant que collaborateur, vous participez à la construction des Services publics et à l’innovation. Le programme participatif ‘Finnovation’ permet aux collaborateurs de réfléchir à l’avenir du SPF Finances. Astrid a ainsi travaillé sur un modèle d’affaire pour le service de documentation patrimoniale. « C’est vraiment agréable de savoir que votre contribution est appréciée. »

Portes ouvertes

Le SPF Finances a beaucoup à offrir aux jeunes débutants. « J’ai moi-même commencé par une convention de premier emploi », continue Astrid. « Je n’avais aucune expérience dans le domaine de l’analyse opérationnelle mais, via le SPF, j’ai pu suivre les formations utiles et compter sur un support et un coaching. » Cette convention de premier emploi pourrait peut-être aussi vous convenir.

Le SPF Finances est aussi un employeur attractif pour celles et ceux qui ont déjà plusieurs années d’expérience. Il y a de nombreux postes à pourvoir pour les profils de bachelier et master. Il y en a pour tous les goûts… Les collaborateurs du SPF se feront un plaisir de vous expliquer tout cela lors des journées de l’emploi.

Découvre tout à propos du jobday du SPF Finances ici et peut-être que tu trouveras la fonction qui te convient vraiment !