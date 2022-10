Comment acquérir de l’expérience en débutant sur le marché de l’emploi ?

Vous tombez sur le poste vacant de vos rêves : vous avez le bon diplôme, habitez près de l’entreprise en question, êtes un joueur d'équipe dynamique et n'avez pas peur de faire des heures supplémentaires lorsque les délais l'exigent. Et pourtant, il y a un problème : on vous demande de justifier trois années d'expérience de travail. Voici 6 façons de les combler dans votre CV.

1. Trouvez le bon job étudiant

En mentionnant un travail parallèle sur votre CV, vous montrez que vous pouvez parfaitement évoluer dans un environnement professionnel et que vous n'avez pas peur de travailler. Réfléchissez bien lorsque vous choisissez votre job d'étudiant. Recherchez un poste correspondant à votre domaine d'études. De cette façon, vous démontrez que vous êtes passionné par votre futur métier. Vous gagnerez ainsi de l'expérience et développerez votre réseau professionnel.

2. Explorez les possibilités de stage

À la fin de vos études, vous devrez effectuer un stage en entreprise pour mettre en pratique toute la théorie apprise auparavant. Commencez vos recherches à temps : dans quelle société aimeriez-vous travailler plus tard ? Postulez dès que possible car les stages dans des entreprises renommées sont limités et fort demandés. Même après vos études, vous pouvez toujours contacter des employeurs pour faire un stage supplémentaire.

3. Formez-vous

Vous ne trouvez pas tout de suite un emploi ? Utilisez votre temps pour développer de nouvelles compétences. Suivez l’actualité de votre secteur et découvrez quels outils et tendances sont les plus prisés sur le marché de l’emploi. Suivez des tutoriels en ligne ou essayez de décrocher des certificats via des formations. Les employeurs seront impressionnés par vos connaissances !

4. Faites du bénévolat

Vous pouvez avoir un diplôme qui vous permet de travailler comme bénévole. Si vous avez par exemple étudié pour devenir comptable, vous pourriez occuper le poste de trésorier d’une œuvre caritative. Si vous êtes enseignant, regardez si vous ne pouvez pas proposer votre aide à une association de jeunes.

5. Suivez une formation professionnelle individuelle en entreprise ou FPIE

Avec une FPIE (Formation Professionnelle Individuelle en entreprise), vous serez employé par une entreprise qui vous offre une formation. Vous ne recevrez pas de salaire mais une allocation FPIE ainsi qu'une prime. Vous gagnerez donc immédiatement de l'argent, même si vous n'avez aucune expérience. Vous construirez petit à petit les bases de votre carrière et, une fois la formation terminée avec succès, un contrat de travail vous sera très souvent proposé.

6. Travail temporaire

Si vous ne trouvez pas immédiatement un emploi permanent ou si vous souhaitez acquérir de l'expérience au sein de différentes entreprises, le travail intérimaire peut être une excellente option. Vous pouvez commencer à tisser des liens avec les employés des agences de travail temporaire. Lorsqu'ils recevront du feedback positif à votre sujet, ils feront un effort supplémentaire pour vous permettre de continuer à travailler afin que vous puissiez acquérir suffisamment d'expérience.

De plus, pendant vos missions intérimaires, vous bénéficiez des mêmes droits sociaux qu'un employé normal. Vous cotisez pour votre pension, avez droit à des indemnités en cas de maladie et êtes rémunéré les jours fériés.

