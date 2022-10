Otis offre toutes les chances aux Bruxellois

Otis est l'un des leaders mondiaux de la production, de l'installation et de la maintenance d'ascenseurs. Nulle part ailleurs, l’entreprise n'a un aussi grand nombre de clients dans une zone aussi petite que Bruxelles. Et cela crée évidemment beaucoup d'opportunités d’emploi.

Grâce aux nombreux hôtels, appartements et bâtiments publics de Bruxelles, l’entreprise d'ascenseurs Otis dispose d'une importante clientèle dans et autour de la capitale. « Cela nous permet de faire travailler les collaborateurs de la région bruxelloise près de chez eux », explique Pascale Milo, directrice des ressources humaines chez Otis Benelux. Les techniciens d'Otis partent pour leur travail depuis chez eux, là où on a besoin d'eux. Et c’est toujours le plus proche possible de leur domicile.

Un manque de main d’œuvre

Cette situation unique permet à Otis d'offrir de nombreuses opportunités aux bruxellois. Pour optimiser ces opportunités, Otis doit relever certains défis spécifiques. « La réalité aujourd'hui est qu'il n'y a pas de candidats ayant une qualification de technicien en ascenseurs disponibles en Belgique. Ils ne postulent donc pas non plus à nos postes vacants. » Otis adopte donc une approche différente. « L'expérience n'est pas une exigence absolue chez nous. Nous voulons éliminer ce préjugé. »

Otis a transformé ce défi en une mission : prouver qu'il est parfaitement possible d'enseigner rapidement le métier aux nouveaux collaborateurs. « Nous réussissons à faire en sorte que les nouveaux employés travaillent de manière productive en six mois ». Une bonne attitude et une formation technique de base constituent les points de départ. En d'autres termes, Otis choisit d'investir dans les personnes.

Six mois

Chez Otis, chaque nouveau technicien d'ascenseur suit un parcours d'apprentissage au cours des premiers mois. Jasmine Piessens, talent development & inclusion partner, nous explique en quoi cela consiste. « Pendant les six premiers mois, on apprend à connaître tous les aspects du métier de technicien. Vous travaillez également en binôme avec un collègue qui vous montre et vous explique tout. »

Otis témoigne ainsi de sa grande volonté d'investir dans de nouveaux techniciens. « Nous payons deux salaires pour un seul et même emploi pendant un certain temps », explique Pascale. « Un pour le technicien expérimenté et un pour la nouvelle recrue. Mais nous sommes convaincus de la valeur ajoutée à long terme. » En outre, Otis investit également dans la formation linguistique des nouveaux techniciens qui ne maîtrisent pas parfaitement le néerlandais ou le français.

Le potentiel de chaque employé

Otis ne s'attaque pas seul à ce défi, et peut compter sur le soutien de partenaires expérimentés. « Notre partenariat avec Technicity est un véritable succès », déclare Jasmine. Le Pôle Formation Emploi de Bruxelles co-offre la formation unique de technicien en ascenseurs et propose des cours de préparation. « C'est là que nos nouveaux employés mettent en pratique leurs nouvelles connaissances pour la première fois. De cette façon, nous offrons à chaque employé la possibilité de se développer et de tirer le meilleur parti de son talent. »

Actiris, l’Office Régional Bruxellois de l’Emploi, et le VDAB sont également des acteurs importants dans la mission d'Otis. Actiris et le VDAB aident à trouver des demandeurs d'emploi qui correspondent aux besoins d'Otis. « Ce qui est positif dans la collaboration avec nos partenaires, c'est la vision ouverte que nous partageons : nous cherchons ensemble comment aller plus loin et nous voyons le potentiel de chaque candidat », soulignent Pascale et Jasmine.

Signaux positifs

Otis estime que l’équilibre de ce nouveau parcours d’apprentissage est très positif. « Bien sûr, il y a parfois des gens qui abandonnent. Mais même dans ce cas, nous restons prêts à investir dans les personnes et à prendre des risques », précise Pascale. « L'écoute est très importante ici. Si les choses vont trop vite pour un nouvel employé, nous réagissons. »

Le feedback des employés est l’indicateur le plus important d'Otis. Jasmine : « Il y a une grande volonté parmi nos techniciens d’accueillir de nouvelles personnes. Et nos nouveaux collaborateurs sont aussi parfois surpris de tout ce qu'ils apprennent en six mois. »

Intéressé par un job en périphérie bruxelloise ? Découvrez-en plus ici