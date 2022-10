Une étude a déterminé parmi 30 pays de l’OCDE ceux qui offrent les meilleurs avantages et confort de travail.

Qualité de l’emploi et conditions de travail : voici la place occupée par la Belgique

Concernant les conditions de travail des employés, une étude menée par la société d'assurance William Russell a classé les pays qui offraient les meilleurs avantages (dont les prestations, les congés maternité, les jours fériés, les congés payés, le salaire moyen, le respect des droits du travail…) des travailleurs. Il s'avère que parmi 30 pays de l'OCDE passés à la loupe, la Belgique se classe en 10e position avec un salaire annuel moyen de 60 934,57 € (chiffres au calcul complexe fournis par l'OCDE), une moyenne de 30,5 heures de travail par semaine et un rapport de 5,69/10 concernant l'ensemble des conditions de travail.

C’est loin du pays qui occupe le top 1 : le Danemark. C’est là que les travailleurs bénéficient des meilleures prestations sur le lieu de travail, avec le score élevé de 7,54, combinant des salaires élevés avec de faibles heures de travail (26,48h), des droits des travailleurs bien protégés et un minimum de 25 jours de congé annuel. La Finlande, en top 2, a également un score particulièrement élevé sur l’indice des droits du travail, indiquant que le pays se soucie du travailleur moyen. À l’inverse, il semble ne pas faire bon du tout travailler au Mexique qui affiche le pire score de travail et d’emploi avec un taux de 0,47 !

Selon cette étude, c’est aux États-Unis que l’on gagne le plus en moyenne nationale avec 76 410,26 €. Enfin, dans la catégorie "ils ont de la chance", c’est au Japon que c’est la fête aux jours fériés avec 16 jours de fête nationale chaque année ! Des jours non prestés mais payés. Et en Estonie, les congés de maternité explosent les chiffres des 29 autres pays étudiés avec 62 semaines accordées aux mamans .