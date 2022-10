Le chômage temporaire, une arme à double tranchant: "Les départs volontaires augmentent énormément s'il est de longue durée"

Votre bureau est-il également différent depuis le coronavirus ?

1 personne sur 7 (13,3%) affirme que son lieu de travail n’est plus le même depuis l’apparition du coronavirus. Telles sont les observations d'une étude de l'iVOX, menée au nom de Protime, auprès de 1.000 travailleurs belges francophones. De plus, 9,6% des répondants déclarent qu’un relooking de leur lieu de travail est en projet. Les différentes constatations sont les suivantes : moins de postes de travail (32,1%), un bureau plus accueillant (17%), davantage d’espaces 'lounge' (11,8%) et de salles de réunion (8,7%).