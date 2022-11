Un job qui a de l’impact chez Equans « Pour un Project Manager, les opportunités sont nombreuses »

Tout est allé très vite pour Bart. En 2013, il décroche son diplôme d’ingénieur industriel en électromécanique et postule spontanément chez Equans où il débute en 2014 en tant qu’assistant de chef de projet au département Design & Build. « L’entreprise était alors en phase d’appel d’offres pour Brabo 2, aussi appelé Noorderlijn, le renouvellement de la ligne de tram au nord d’Anvers », explique Bart. « Je trouvais cela très intéressant. J’ai tout de suite pu travailler au concept des techniques électromécaniques. Voilà comment j’ai été enrôlé, et je suis resté. »

Bart a rejoint une équipe jeune et dynamique qui s’active sur des grands projets DBFM (Design-Build-Finance-Maintenance) dont l’impact sociétal et social est majeur. « Ce que j’apprécie, c’est de participer à l’ensemble du cycle, du concept à la construction du projet, » poursuit Bart. Son travail a évolué parallèlement aux projets : il a été coordinateur techniques de conception, coordinateur d’exécution techniques & de construction, responsable tests et livraison puis Project Manager. «Les fonctions que l’on peut endosser lors de tels projets sont autant d’opportunités pour se développer et apprendre. »

« Tu vois à chaque fois ce que tu as réalisé »

« Réaliser des projets est un défi en soi. Il faut appréhender beaucoup de choses : établir un concept, fournir les documents, planifier les choses, s’asseoir à la table avec diverses parties, programmer les travaux, … La variété du job est assurément un atout. Participer à la réalisation d’un projet est très satisfaisant. Quand je me promène en ville en tant qu’Anversois, que je passe dans un tunnel ou que je prends le tram, je vois tout ce que nous et Equans avons conçu et construit. Je visualise cela en permanence. C’est très plaisant. »

Le grand défi : la liaison Oosterweel

Bart travaille actuellement sur la liaison Oosterweel à Anvers. « Pour ce projet aussi, il y a énormément de techniques et d’électromécanique, notamment pour équiper les tunnels afin de pouvoir les emprunter en toute sécurité. Nous établissons un concept de toutes les techniques électromécaniques. C’est formidable de voir ce projet prendre forme. Chaque jour, je passe à vélo devant le chantier pour aller au travail et je le vois se déployer et se façonner. »

Bart Doms ©Jobat

« Ce qui m’attire dans ce projet, c’est la grandeur »

Bart est Project Manager au sein de l’équipe Approvisionnement énergétique chargée de la liaison Oosterweel. « Je m’occupe principalement de tout ce qui a trait aux câbles et aux conduites de câbles. Je guide une équipe de concepteurs et d’ingénieurs pour mener le concept à bien. Nous organisons chaque semaine des réunions d’équipe pour faire un état des lieux. Ce qui m’attire dans ce projet, c’est la taille. Le projet est immense et il faut le réaliser dans un délai relativement court. » Les travaux de l’Oosterweel doivent durer dix ans au total. « Pour la phase de conception actuelle, il faut compter deux à trois ans. Vient ensuite la phase de réalisation qui durera, elle aussi, deux à trois ans. »

Confiance et liberté

« Equans est avant tout une entreprise polyvalente. Elle compte de nombreux départements et il y en a pour tous les gouts. Le collaborateur qui cherche de la nouveauté après quelques années, trouvera certainement d’autres défis dans l’entreprise. Il s’agit toujours de projets d’infrastructures complexes et intéressants. Par ailleurs, les formations permettent d’apprendre en continu. En tant que Project Manager, je bénéficie d’une grande confiance et d’une liberté pour organiser mon travail. » Un job très diversifié : il faut participer aux réunions, traiter les feedbacks, analyser les études, piloter l’équipe et visiter les chantiers. « J’aime l’interaction avec les gens. Ce qui est aussi intéressant, c’est que l’on travaille avec de nombreux programmes et outils. »