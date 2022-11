Un employeur pionnier : la FSMA

La FSMA, ou Financial Services and Markets Authority (Autorité des services et marchés financiers), existe depuis 2011. « Nous avons connu depuis une extension permanente de nos compétences », déclare le président Jean-Paul Servais. « Si vous lisez dans le journal que ‘Les fournisseurs de cryptomonnaies se voient imposer des règles plus strictes’, c’est que la FSMA est passée par là. »

Au cours des dix dernières années, la FSMA est devenue un employeur moderne et dynamique. La vice-présidente Annemie Rombouts nous explique pourquoi la FSMA se focalise sur ses collaborateurs. « Nous investissons résolument dans nos collaborateurs car nous sommes convaincus du rendement à long terme. »

Les collaborateurs occupent une place centrale

Des opportunités d’apprentissage maximales. Le métier de contrôleur s’apprend en le pratiquant, en étant confronté à diverses situations. Pour aider les nouveaux collaborateurs à cultiver les bons réflexes de contrôle, la FSMA prévoit (outre des vidéos et des podcasts) 12 ateliers interactifs : des ateliers où tous les services de la FSMA présentent leur fonctionnement et leur terrain d’action. Les nouveaux collaborateurs travaillent en groupes sur des cas. « Chacun apprend ainsi à connaître l’organisation, même hors de son équipe. Nous remarquons une bonne courbe d’apprentissage chez les nouveaux car les cas étudiés sont des applications concrètes », poursuit Annemie Rombouts.

« La formation continue est un must absolu », ajoute la vice-présidente. « Le secteur évolue très rapidement, il faut sortir ses antennes, comprendre les évolutions, mettre en œuvre les nouvelles législations et réfléchir à de nouveaux instruments de contrôle, il faut aussi faire valoir son point de vue dans un paysage de communication en constante mutation, viser l’efficience en interne par le travail en réseau et en mettant de l’huile dans les rouages, si nécessaire. » Tout au long de leur carrière, la FSMA propose à ses collaborateurs bon nombre de possibilités de formation et de moments d’apprentissage.

Une politique de réintégration active. Les collègues peuvent compter sur un soutien lorsque tout va bien, mais aussi dans les moments plus difficiles. La FSMA mise beaucoup sur sa politique de « retour au travail ». Annemie Rombouts indique à ce sujet : « Dans la plupart des cas, la FSMA réussit à réintégrer pleinement les collaborateurs qui se sont retrouvés en incapacité de travail. »

Visibilité – « Nous déployons largement cette approche humaine et directe, jusqu’au comité de direction », précise le président Jean-Paul Servais. Chaque mois, tous les collaborateurs se réunissent virtuellement sous la conduite du président pour exposer des dossiers. « Ils en tirent de la visibilité et une reconnaissance de leur travail. Cela favorise aussi la circulation de l’information et la cohésion entre les collègues de tous les départements. »

Jamais de routine, place à l’initiative et à la richesse des talents

©Annemie Rombouts, vice-présidente de la FSMA

Les missions sociétales de la FSMA se traduisent dans des métiers très variés. Son contrôle s’étend des sociétés cotées en bourse aux prestataires de services en monnaies virtuelles en passant par les produits d’assurance, et son action va de la surveillance préventive à l’imposition d’amendes. Tous les domaines requièrent une approche et des instruments spécifiques. La FSMA compte 367 collaborateurs qui ont suivi des formations diverses et son organisation est relativement plane. Les opportunités de mobilité interne sont nombreuses et permettent au collaborateur d’apprendre à connaître divers segments du secteur financier mais aussi les différentes facettes du contrôle et de l’organisation.

En tant qu’autorité de contrôle, la FSMA veut être un employeur précurseur mais aussi pionnier. « Les experts qualifiés peuvent venir chez nous pour approfondir leurs connaissances et les élargir mais nous comptons aussi sur eux pour tirer l’organisation vers le haut », souligne Annemie Rombouts. La FSMA est ouverte à toutes les initiatives qui conduisent à des connaissances plus larges, à un impact plus grand, à plus d’efficience, à une meilleure expérience des processus pour les institutions soumises à son contrôle. Chaque collaborateur peut y contribuer à sa manière.

La vice-présidente n’hésite pas une seconde sur les avantages d’un emploi à la FSMA : « Vous choisissez un emploi qui a de l’impact et vous travaillez pour l’intérêt général. Vous ne tombez jamais dans la routine car faire bouger les choses est dans nos gênes. La FSMA abrite une multitude de talents variés, ce qui rend les relations de travail passionnantes. »