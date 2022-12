« Chez Equans, le frigoriste peut suivre un parcours intéressant »

Vincent Verreydt (Herentals) a terminé ses études dans la filière électricité, avec une spécialisation en techniques du froid. En dernière année, il a suivi un stage chez Equans, expert en installations multi-techniques et services de maintenance. C’est en fin de stage que l’entreprise lui a proposé un contrat, avec à la clé un travail de frigoriste, une fois diplômé. Vincent se rend chez les clients pour réaliser une maintenance de leurs installations commerciales ou industrielles ou pour résoudre des défaillances. « Chaque jour est différent. Bien souvent, je me rends chez plusieurs clients pendant la journée, c’est à chaque fois une autre installation et un autre environnement de travail. »

Vincent part parfois seul avec sa camionnette ou, selon la taille, la complexité et le niveau de risque du travail, avec un ou plusieurs collègues. « C’est fascinant de pouvoir travailler sur des grandes installations intéressantes. Lors des services de garde et des interventions de nuit chez les clients, il faut trouver le problème et le résoudre rapidement. Le large éventail de techniques frigorifiques et les installations parfois très complexes attisent toujours autant mon intérêt et font que je suis toujours mis au défi sur le plan technique. C’est un secteur qui évolue rapidement. »

Cours et formations

Le développement permanent des techniques et des produits réfrigérants exige un grand savoir-faire de la part d’un frigoriste. Pour rester à jour, Equans propose des formations, notamment via l’Equans Academy. « J’ai déjà suivi plusieurs formations techniques et des cours sur la sécurité, au moins deux par an. Quand on débute, on apprend beaucoup des collègues. Lors de ma première année, je partais avec un collègue expérimenté qui m’a appris les ficelles du métier », poursuit Vincent, qui vient de terminer la formation de Danfoss sur les vannes de régulation pour la réfrigération industrielle. « Via l’app de formation d’Equans, je me suis inscrit à la formation de monteur de brides. Il s’agit de travailler sur les brides de tuyaux dans les systèmes de canalisations. »

Opportunités d’évolution

Après avoir passé sept ans chez Equans, Vincent est aujourd’hui un frigoriste chevronné. Il connait les installations les plus courantes qui fonctionnent avec tous les produits réfrigérants possibles. Son ambition est de se perfectionner en tant qu’expert dans son domaine. « A terme, je pourrais à mon tour former des nouveaux collègues. Peut-être que je deviendrai Project Manager ou Assistant Project Manager pour guider les techniciens. Mais pour le moment, je suis satisfait de ma fonction. Je n’ai pas l’intention d’occuper d’autres postes au cours des cinq prochaines années. J’aime vraiment être sur le terrain. » Dans cette lignée, Vincent continue de décrocher les certificats, notamment pour pouvoir travailler sur des installations au fréon, au CO2 et à l’ammoniac.

Vincent est fier de pouvoir s’immerger dans son métier chez Equans. C’est le message qu’il veut transmettre aux futurs frigoristes. « Chez Equans, j’ai suivi un parcours merveilleux, de mon stage jusqu’à aujourd’hui. Et grâce aux formations et aux opportunités d’évolution possibles, je ne compte pas en rester là… »

