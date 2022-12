Emploi: bonne nouvelle, 80 % des PME ne prévoient pas de réduction de personnel en 2023

Avec la crise énergétique et économique, on pourrait craindre un risque de licenciements massifs dans les mois à venir. Il faut dire que l’augmentation générale des coûts et l’indexation des salaires vont peser très lourd sur les finances des grandes entreprises, et surtout des PME. Pourtant, une étude menée par le prestataire de services Acerta est plutôt positive pour l’avenir. “Plus de huit PME belges sur dix...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous