Christophe est Chef d’équipe chez Equans : “Je suis très fier de mon travail”

Une équipe soudée

L’équipe de Christophe se compose de cinq personnes qui se complètent. Les âges sont variés (de 25 à 55 ans), de même que les compétences. C’est un must pour la flexibilité. Les membres de l’équipe travaillent chez l’un des plus grands clients d’Equans : le Conseil de l’Union européenne. « Notre équipe est petite mais la plupart des membres se connaissent depuis longtemps, la bonne ambiance caractérise notre équipe. C’est important pour la confiance, l’implication et le bien-être, même si les tâches sont chaque jour différentes. »

Le Conseil de l’Union européenne compte un grand nombre d’installations multi-techniques. « Nous en garantissons le fonctionnement et la maintenance. En résumé, nous sommes responsables de la supervision technique et du facility management », poursuit Christophe. « De plus en plus de femmes trouvent également leur voie dans ce type de fonctions techniques. Chez Equans, elles sont accueillies à bras ouverts. »

Expertise et formation

Les membres de l’équipe de Christophe connaissent leur métier sur le bout des doigts. Cependant, ils estiment important de poursuivre l’apprentissage, notamment via l’Equans Academy. « L’offre de formations est énorme », poursuit Christophe. « Dans notre secteur, les choses évoluent rapidement. En suivant les formations, nous mettons nos connaissances à jour. »

Quand nous demandons à Christophe quel est le projet qui lui a le plus plu, il nous répond sans hésiter être d’abord très fier de son équipe qu’il gère depuis 2014. « Cette équipe de collègues est ma plus grande fierté », dit-il. « Ils proposent souvent des solutions très intelligentes, ils ont une grande expertise mais font aussi preuve de confiance et de respect mutuel. »

L’équipe est très soudée. « Chacun sait qu’il peut compter sur ses collègues. C’est comme cela qu’on atteint plus facilement les objectifs. Nous sommes aussi fiers de travailler pour une entreprise comme Equans. Sur le terrain, il nous revient de fournir un travail de qualité. Nous veillons à une maintenance optimale des machines afin de limiter autant que possible les interventions. »

Opportunités de croissance

Christophe a débuté sa carrière chez Equans en tant qu’électricien. Il a continué à évoluer en technicien HVAC et gère aujourd’hui l’équipe Electricité. « Je suis la preuve vivante des opportunités de croissance chez Equans. L’offre en formations ouvre de nombreuses opportunités, notamment dans le domaine de la sécurité qui est une priorité dans notre secteur. »

Pour ses futurs collègues chefs d’équipe, Christophe n’a que des éloges sur son métier. « C’est un travail passionnant qui permet d’apprendre énormément de choses sur la manière dont les gens travaillent, vivent et pensent. Via notre métier, nous portons les valeurs de l’entreprise en y laissant notre empreinte. Ce travail associe la technique à une forte composante humaine. C’est un poste de confiance aux nombreuses responsabilités, où l’écoute et le respect sont très importants. »

