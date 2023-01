Quelle est la longueur idéale d’une lettre de motivation ?

1. À quoi l'employeur attache-t-il de l’importance ?

Vous pouvez éliminer beaucoup d'informations en réfléchissant à ce que l'employeur considère comme réellement important. Que mentionne la description de fonction ? Certains éléments sont-ils cités à plusieurs reprises ? Accordez-y une attention particulière. Mettez l'accent sur vos propres compétences qui sont considérées comme importantes par votre futur patron.

2. La structure est primordiale

Votre introduction doit encourager le destinataire à une lecture plus approfondie. Expliquez pourquoi vous postulez. Cette partie doit se limiter à un paragraphe. Le corps de votre texte peut quant à lui compter entre un et trois paragraphes. Dans cette section, il est préférable de vous concentrer sur vos compétences et votre réelle valeur ajoutée. Vous pouvez également citer des exemples mais soyez le plus concis possible. Dans le dernier paragraphe, celui de la conclusion, vous remercierez le lecteur pour l'intérêt et le temps accordé à votre candidature.

3. Pas un résumé

La plupart des informations figurent déjà dans votre CV. Votre lettre de motivation doit fournir des éléments supplémentaires vous concernant et non résumer votre CV. Assurez-vous que celle-ci couvre des sujets intéressants que vous ne mentionnez pas dans votre CV. Mettez l'accent sur vos expériences et réalisations pertinentes. Ne vous souciez pas des détails, vous pouvez toujours référer le lecteur à votre CV si nécessaire !

4. Évitez les clichés

Vous devez sortir du lot et ne pas faire les même erreurs que les autres candidats qui tombent dans les clichés. Vous éviterez par exemple les phrases suivantes :

"Je suis bon en…". Utilisez plutôt des termes tels que 'expérimenté', 'talentueux', 'fiable', 'qualifié'…

"Je suis le meilleur candidat car…". Si la confiance se transforme en arrogance, cela peut se retourner contre vous. Dîtes plutôt que vous êtes 'doué', 'unique', 'excellent' …

5. Supprimer, supprimer, supprimer

Votre lettre est-elle encore trop longue ? Passez votre texte au peigne fin afin de le raccourcir et de supprimer certains éléments, notamment :

les mots inutiles tels que 'je pense' et 'je ressens'. Vous ne devez pas penser que vous êtes une valeur ajoutée pour l'entreprise au sein de laquelle vous postulez. Vous êtes tout simplement une valeur ajoutée. Tout est une question d'état d'esprit et de persuasion.

les détails superflus dans vos exemples, surtout s'ils reviennent dans votre CV. Supprimez-les immédiatement.

l'excès d'enthousiasme. Vous pouvez certes montrer votre ambition, mais évitez de répéter à maintes reprises à quel point vous tenez à ce poste.

Source : Jobat.be