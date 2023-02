Et si un chatbot rédigeait votre lettre de motivation ?

Selon Koen Van Havere de la société de recrutement Robert Half, les recruteurs parviennent généralement à identifier une lettre écrite par ChatGPT. « Le contenu proposé par ChatGPT reste souvent superficiel et manque d'apport personnel, même s'il existe des exceptions. Tout dépend de la qualité de fonctionnement de l’intelligence artificielle et de la manière dont elle est utilisée. »

L’agence britannique Schwa a constaté que le chatbot a dû recevoir des instructions très précises pour passer au tour suivant, comme par exemple écrire dans le style d'une certaine personne/entreprise. ChatGPT a également eu besoin de plusieurs essais avant de fournir un texte cohérent.

Bonne base

Koen Van Havere convient que ChatGPT peut servir de base pour la rédaction d’une lettre de motivation. « Le logiciel écrit couramment et sans fautes de frappe mais, au jour d’aujourd’hui, le capital humain reste le grand défaut de l’intelligence artificielle. Dans une lettre de motivation, vous décrivez pourquoi vous êtes le bon candidat et donnez des exemples concrets de vos projets et de vos compétences. Si vous demandez à une application de travailler à votre place, la touche personnelle sera souvent absente. »

L'intelligence artificielle a encore certaines limites. « Si vous avez besoin d’une base pour votre lettre de motivation, vous pouvez faire appel à ChatGPT », suggère Koen Van Havere. « En revanche, veillez surtout à développer la proposition du logiciel en quelque chose qui vous correspond vraiment et non en un texte tout droit sorti d’une application technologique. L’IA reste un outil de travail et le jugement humain sera toujours le facteur décisif pour choisir un candidat. »

Source : Jobat.be